1283 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1283 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 28500 حالة، منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية بلغ 1333050 حالة منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 435 حالة، كما تم تسجيل 365 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 19994 حالة.