«البرهان» يعزي الرئيس اللبناني في ضحايا انفجار مرفأ بيروت

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، برقية تعزية ومواساة إلي الرئيس اللبناني، ميشال عون، إثر الانفجار الذي أودى بحياة العديد من الأبرياء، وخلف دمارًا كبيرًا في العاصمة اللبنانية بيروت.وأعرب البرهان، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، عن عميق تعازي ومواساة وتضامن حكومة وشعب السودان مع حكومة وشعب لبنان، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل الشهداء ويلهم أسرهم الصبر، وأن يمن بعاجل الشفاء على الجرحى والمصابين.