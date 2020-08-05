برج إيفل يطفئ أنواره تضامنًا مع ضحايا مرفأ بيروت

أطفأ برج إيفل الشهير في فرنسا أنواره تضامنا مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وفقًا لما نشرته قناة MTV لبنان.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.