تعاون بين «النيابة الإدارية» و«الأكاديمية الوطنية» لتدريب 915 من أعضاء الهيئة

استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لتوقيع بروتوكول تعاون بين المؤسستين تتويجا للشراكة التي بدأت في مستهل هذا العام بتدريب ٢٠٢ مرشحًا للالتحاق بهيئة النيابة الإدارية، والذين تم تعيينهم بموجب القرار الجمهوري رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠٢٠.وتدرب الأكاديمية في ظل خطة البرامج التدريبية، وبتكليف من هيئة النيابة الإدارية ٩١٥ من أعضاء الهيئة بمختلف درجاتهم الوظيفية إيمانا بدور التدريب في صقل المهارات الشخصية والمهنية.كما يشمل البروتوكول العديد من أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين، ومنها مساهمة النيابة الإدارية في مختلف النواحي القانونية بالبرامج التي تقدمها الأكاديمية.