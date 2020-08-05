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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرق طفل وإنقاذ شقيقته بأحد الشواطئ العامة فى رأس غارب

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:25 م
غرق طفل
غرق طفل
كتب- علي عواد
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لقى طفل مصرعه غرقًا فيما تم إنقاذ شقيقته أثناء استخدامهما أحد الشواطئ العامة بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر.

تلقى مسئولو إسعاف رأس غارب، بلاغا بمصرع طفل 4 سنوات إثر تعرّضه لإسفكسيا الغرق بشاطئ المطار بمدينة رأس غارب وتم انتشال الجثة، بينما تم إنقاذ شقيقته، ونقلت في حالة سيئة لمستشفى رأس غارب لإنقاذها.

وتم إيداع جثة الطفل مشرحة مستشفى رأس غارب المركزى، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

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