غرق طفل وإنقاذ شقيقته بأحد الشواطئ العامة فى رأس غارب

لقى طفل مصرعه غرقًا فيما تم إنقاذ شقيقته أثناء استخدامهما أحد الشواطئ العامة بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر.تلقى مسئولو إسعاف رأس غارب، بلاغا بمصرع طفل 4 سنوات إثر تعرّضه لإسفكسيا الغرق بشاطئ المطار بمدينة رأس غارب وتم انتشال الجثة، بينما تم إنقاذ شقيقته، ونقلت في حالة سيئة لمستشفى رأس غارب لإنقاذها.وتم إيداع جثة الطفل مشرحة مستشفى رأس غارب المركزى، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.