السيطرة على حريق «سوق عجمان الشعبي» دون إصابات

تمكنت فرق الدفاع المدني بعجمان من السيطرة على حريق "سوق عجمان الشعبي" دون تسجيل إصابات.وتجري فرق الدفاع حاليًا عمليات التبريد.وأكدت فرق الدفاع المدني أنّ ضخامة الحريق ناتجة عن البضائع الموجودة في السوق، مما أدى إلى سرعة انتشار النيران.