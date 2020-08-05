585 إصابة جديدة بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 585 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة إلي 80286 حالة.وذكرت الصحة العمانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة لمصابين بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس في السلطنة 488 وفاة، مشيرة إلي أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس بلغت 69803 حالات.