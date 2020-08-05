«الوطنية للانتخابات» تستحدث نظاما جديدا لتوزيع القضاة على اللجان إلكترونيا

استحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، نظاما جديدا لتوزيع القضاة على اللجان الفرعية إلكترونيا وإتاحة خدمة الاستعلام أمامهم عن مقر اللجان التى سيتولى الإشراف عليها عبر الموقع الرسمى للهيئة، مع اقتراب انطلاق الجولة الأولى من انتخاب مجلس الشيوخ.واستعانت الهيئة الوطنية للانتخابات بعدد كبير من القضاة بالهيئات والجهات القضائية المختلفة للإشراف على اللجان الانتخابية خلال يومى الاقتراع فى الداخل والمحدد له يومى 11 و12 أغسطس.واستحداث الهيئة الوطنية للانتخابات نظام جديد لتوزيع القضاة على اللجان إلكترونيا وإمكانية الاستعلام عن المركز الانتخابى واللجنة الفرعية التى سيشرف عليها من خلال قيام كل قاض بالدخول على الموقع الرسمى للهيئة وإدخال رقمه القومى من واقع بطاقته فى الخانة التى سيتم تخصيصها على الموقع.وبالنسبة لأمناء اللجان الفرعية من الموظفين الذين سيعاونون رؤساء اللجان، تم إخطارهم عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة الخاصة بهم تفيد بضرورة التوجه فى الميعاد المحدد إلى المحكمة الابتدائية التابعين لها لاستلام خطاب تكليف العمل بإحدى اللجان الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ.وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها المكثفة؛ لإتمام عملية الانتخابات لمجلس الشيوخ سواء فى الداخل والخارج واستحداث أفضل النظم لإخراج الانتخابات فى أبهى صورها.