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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عبدالرحيم كمال يكتب: تشابهت قلوبهم

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:44 م
عبدالرحيم كمال
عبدالرحيم كمال
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لن يغضب حسن نصر الله لأجل بيروت عاصمة بلده لبنان لكنه سيلطم ويبكي لمقتل سفاح إيراني حقير
لبنان لا تعني اللبناني حسن نصر الله وكذلك مصر لا تعني المصري يوسف القرضاوي لكنه سيذرف الدموع إذا أصاب أصبع أردوغان شوكة تشابهت قلوبهم وأن اختلفت مذاهبهم.. أنهم لا يكترثون بأوطانهم والوطن هو البيت والعرض ولكنهم يكترثون فقط بمصالحهم المدنسة ستكون صورة السفاح سليمان القاسمي وهو يحتضن سيدنا الحسين في كل ركن في بيت حسن نصر الله لكن ضحايا انفجار بيروت لا قيمة لهم ولا أهمية سيشبع ويضحك في مزارع شبعا وبيروت تنزف إن الكوارث فعلا فرازة والمصائب كاشفة للحقائق المرة لن تجد إخواني واحد متعاطف مع الحوادث الأليمة وستجده متعاطفا مع الإرهابيين الذين يصنعون الحوادث الإرهابية ويقتلون شبابنا بينما يبكي ويتباكى على قصصه الوهمية وأطماعه المزيفة أين الدين والتدين في تلك القلوب القاسية التي لا يحرك دموعها إلا أغراضهم الخبيثة.
أين الدين في التشفي وأين هو الدين في تمني الشر للوطن من أي نبع خسيس يستقي هؤلاء الناس مشربهم حتى يتمنوا لمصر العطش علنا في جحورهم التي تأويهم أي مصري هذا الذي يتمنى لبلده الخذلان والهزيمة والعطش كيف سيواجه نفسه وأولاده ماذا سيقول لهم حين يسألونه: كيف تتمنى الشر لبلادك، مات سليمان القاسمي فاهتز الهلال الشيعي وارتج من البكاء ومات عشرات المواطنين فلم يحرك اتباع حزب الله ساكنا تماما كما يقتل شبابنا غدرا في سيناء فلا تجد سوى الشماتة والابتسامة الصفراء، ماذا سيحدث إذا احترقت كنيسة في لبنان أو تم تدمير منزل صوت العرب (فيروز) لا شيء ماذا سيحدث إذا احترق لبنان كله عدا مزارع شبعا ماذا سيحدث لو أصاب مصر لا قدر الله مكروها لن تجد إلا ابتسامات الذئاب واصطكاك أسنان الضباع، بأي عين ستنظر أيها الرجل لنفسك إذا فقدت انتماءك لوطنك وأي قضية أنت تنتمي لها إذا لم تكن تنتمي لأمك بيتك وطنك.

حدث حادث بيروت المؤلم واهتزت القلوب والنفوس عدا القلوب الجامدة والنفوس الوضيعة القلوب التي تتمنى الشر لبلادها وتتحول إلى قط وضيع عندما يمس الشر الوطن وإلى أسد يزأر حينما يقتل عميل خائن، نحمد الله على الشدائد التي تظهر لنا لا يستطيع غيرها أن يظهره وستبقى الأوطان وأهلها بخير وسيبقي أتباع الفقيه المزعوم وتباع الخليفة المجنون ضباع خاسرة خارج حدود الوطن.

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