عبدالرحيم كمال يكتب: تشابهت قلوبهم
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:44 م
لن يغضب حسن نصر الله لأجل بيروت عاصمة بلده لبنان لكنه سيلطم ويبكي لمقتل سفاح إيراني حقير
لبنان لا تعني اللبناني حسن نصر الله وكذلك مصر لا تعني المصري يوسف القرضاوي لكنه سيذرف الدموع إذا أصاب أصبع أردوغان شوكة تشابهت قلوبهم وأن اختلفت مذاهبهم.. أنهم لا يكترثون بأوطانهم والوطن هو البيت والعرض ولكنهم يكترثون فقط بمصالحهم المدنسة ستكون صورة السفاح سليمان القاسمي وهو يحتضن سيدنا الحسين في كل ركن في بيت حسن نصر الله لكن ضحايا انفجار بيروت لا قيمة لهم ولا أهمية سيشبع ويضحك في مزارع شبعا وبيروت تنزف إن الكوارث فعلا فرازة والمصائب كاشفة للحقائق المرة لن تجد إخواني واحد متعاطف مع الحوادث الأليمة وستجده متعاطفا مع الإرهابيين الذين يصنعون الحوادث الإرهابية ويقتلون شبابنا بينما يبكي ويتباكى على قصصه الوهمية وأطماعه المزيفة أين الدين والتدين في تلك القلوب القاسية التي لا يحرك دموعها إلا أغراضهم الخبيثة.
أين الدين في التشفي وأين هو الدين في تمني الشر للوطن من أي نبع خسيس يستقي هؤلاء الناس مشربهم حتى يتمنوا لمصر العطش علنا في جحورهم التي تأويهم أي مصري هذا الذي يتمنى لبلده الخذلان والهزيمة والعطش كيف سيواجه نفسه وأولاده ماذا سيقول لهم حين يسألونه: كيف تتمنى الشر لبلادك، مات سليمان القاسمي فاهتز الهلال الشيعي وارتج من البكاء ومات عشرات المواطنين فلم يحرك اتباع حزب الله ساكنا تماما كما يقتل شبابنا غدرا في سيناء فلا تجد سوى الشماتة والابتسامة الصفراء، ماذا سيحدث إذا احترقت كنيسة في لبنان أو تم تدمير منزل صوت العرب (فيروز) لا شيء ماذا سيحدث إذا احترق لبنان كله عدا مزارع شبعا ماذا سيحدث لو أصاب مصر لا قدر الله مكروها لن تجد إلا ابتسامات الذئاب واصطكاك أسنان الضباع، بأي عين ستنظر أيها الرجل لنفسك إذا فقدت انتماءك لوطنك وأي قضية أنت تنتمي لها إذا لم تكن تنتمي لأمك بيتك وطنك.
حدث حادث بيروت المؤلم واهتزت القلوب والنفوس عدا القلوب الجامدة والنفوس الوضيعة القلوب التي تتمنى الشر لبلادها وتتحول إلى قط وضيع عندما يمس الشر الوطن وإلى أسد يزأر حينما يقتل عميل خائن، نحمد الله على الشدائد التي تظهر لنا لا يستطيع غيرها أن يظهره وستبقى الأوطان وأهلها بخير وسيبقي أتباع الفقيه المزعوم وتباع الخليفة المجنون ضباع خاسرة خارج حدود الوطن.
لبنان لا تعني اللبناني حسن نصر الله وكذلك مصر لا تعني المصري يوسف القرضاوي لكنه سيذرف الدموع إذا أصاب أصبع أردوغان شوكة تشابهت قلوبهم وأن اختلفت مذاهبهم.. أنهم لا يكترثون بأوطانهم والوطن هو البيت والعرض ولكنهم يكترثون فقط بمصالحهم المدنسة ستكون صورة السفاح سليمان القاسمي وهو يحتضن سيدنا الحسين في كل ركن في بيت حسن نصر الله لكن ضحايا انفجار بيروت لا قيمة لهم ولا أهمية سيشبع ويضحك في مزارع شبعا وبيروت تنزف إن الكوارث فعلا فرازة والمصائب كاشفة للحقائق المرة لن تجد إخواني واحد متعاطف مع الحوادث الأليمة وستجده متعاطفا مع الإرهابيين الذين يصنعون الحوادث الإرهابية ويقتلون شبابنا بينما يبكي ويتباكى على قصصه الوهمية وأطماعه المزيفة أين الدين والتدين في تلك القلوب القاسية التي لا يحرك دموعها إلا أغراضهم الخبيثة.
أين الدين في التشفي وأين هو الدين في تمني الشر للوطن من أي نبع خسيس يستقي هؤلاء الناس مشربهم حتى يتمنوا لمصر العطش علنا في جحورهم التي تأويهم أي مصري هذا الذي يتمنى لبلده الخذلان والهزيمة والعطش كيف سيواجه نفسه وأولاده ماذا سيقول لهم حين يسألونه: كيف تتمنى الشر لبلادك، مات سليمان القاسمي فاهتز الهلال الشيعي وارتج من البكاء ومات عشرات المواطنين فلم يحرك اتباع حزب الله ساكنا تماما كما يقتل شبابنا غدرا في سيناء فلا تجد سوى الشماتة والابتسامة الصفراء، ماذا سيحدث إذا احترقت كنيسة في لبنان أو تم تدمير منزل صوت العرب (فيروز) لا شيء ماذا سيحدث إذا احترق لبنان كله عدا مزارع شبعا ماذا سيحدث لو أصاب مصر لا قدر الله مكروها لن تجد إلا ابتسامات الذئاب واصطكاك أسنان الضباع، بأي عين ستنظر أيها الرجل لنفسك إذا فقدت انتماءك لوطنك وأي قضية أنت تنتمي لها إذا لم تكن تنتمي لأمك بيتك وطنك.
حدث حادث بيروت المؤلم واهتزت القلوب والنفوس عدا القلوب الجامدة والنفوس الوضيعة القلوب التي تتمنى الشر لبلادها وتتحول إلى قط وضيع عندما يمس الشر الوطن وإلى أسد يزأر حينما يقتل عميل خائن، نحمد الله على الشدائد التي تظهر لنا لا يستطيع غيرها أن يظهره وستبقى الأوطان وأهلها بخير وسيبقي أتباع الفقيه المزعوم وتباع الخليفة المجنون ضباع خاسرة خارج حدود الوطن.