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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أستاذ اقتصاد: رعاية الرئيس لقطاع البترول جعله قاطرة التنمية فى مصر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:30 م
الدكتور سعيد كامل
الدكتور سعيد كامل
سيد ابراهيم
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قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ إنتاج واقتصاديات البترول والغاز بكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، إن الحكومة المصرية تبذل جهودا غير مسبوقة فى توصيل الغاز الطبيعى لكل المنازل بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع سعي وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل استراتيجي لزيادة احتياطي مصر من الغاز الطبيعي عن طريق عمليات البحث والاكتشافات الجديدة للغاز سواء فى الصحراء، أو البحر المتوسط، حيث يعد الغاز الطبيعى، أحد أكبر المصادر التى كانت تكُبد ميزانية الدولة ملايين الدولارات شهريًا إذا ما تم الاعتماد على استيراده من الخارج، وهو ما جعل الحكومة تفكر فى كيفية الوصول إلى اكتشافات جديدة للمحافظة على الاكتفاء الذاتى من الغاز وتصديره، وتحقيق عائد من خلاله، لرفع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.

وأشار الدكتور سعيد كامل لـ"الدستور"، إلى أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع البترول والذى أصبح الآن قاطرة التنمية فى مصر، من خلال توفير المناخ الملائم لجذب مزيد من الاستثمارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلًا عن مواصلة تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز الطبيعي من الداخل، وترتيب البيت الداخلي لقطاع البترول لتحقيق أقصى استفادة من الاكتشافات الجديدة، وتحقيق شراكات قوية مع الشركات العالمية الكبرى لا سيما فى مجال الغاز الطبيعى، الذى تتطلع مصر إلى الحفاظ على الاكتفاء الذاتى منه في المستقبل، مع زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي داخليا في قطاع الاستهلاك المنزلي والصناعي لتوفير الاستهلاك الداخلي من الزيت الخام.

وشهد قطاع البترول خلال السنوات الثلاث الأخيرة، جهودًا كبيرة لتعظيم دوره المحورى فى تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطات والإنتاج، من موارد البترول والغاز، للمساهمة فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو للأمام، وتعمل مصر على زيادة إنتاج النفط والغاز، بتوقيع اتفاقيات للتنقيب وإعادة التفاوض على أسعار الإنتاج، والمسارعة بالمشروعات؛ للوصول بمصر إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

كما أن القيادة السياسية وجهت بالإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، ووضعها على الإنتاج والضخ منها فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى.

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