فلسطين: ارتفاع وفيات كورونا بين جالياتنا في الخارج

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بارتفاع حالات الوفاة في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم بسبب فيروس كورونا إلى 206 أشخاص، والإصابات إلى 4085، وحالات التعافي إلى 1710 حالة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن سفارة فلسطين والقنصلية العامة في السعودية، أعلنت تسجيل 3 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية لمواطنين (79 عاما) و(87 عاما) و(60 عاما)، بسبب كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية إلى 62.كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 6 إصابات جديدة في صفوف الجالية في كل من: شيكاجو، وميتشجين، ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2228، في حين لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لليوم التاسع على التوالي، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 69 حالة.وفي فنزويلا، أفادت سفارة دولة فلسطين بتسجيل إصابة جديدة في صفوف الطلبة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 9، تعافت منها حالة واحدة، وبقيت 8 حالات نشطة.