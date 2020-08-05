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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مالي تعلن عدم تسجيل إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:23 م
إصابات بكورونا
إصابات بكورونا
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أعلنت وزارة الصحة في جمهورية مالي، عدم تسجيل أي إصابات بفيروس (كورونا) خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء المالية الرسمية عن بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بعد إجراء 116 فحصًا في مشهد غير مسبوق منذ وصول الوباء إلى البلاد في مارس الماضي.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات يبقى 2543 إصابة منذ مارس الماضي، شفي منهم 1946 مصابا، توفي منهم 124 شخصا، فيما يتابع 437 مصابا علاجهم في المشافي.

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