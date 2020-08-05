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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية لوكسمبورج يبدأ جولته في سباق فرنسا الدولي للدراجات

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:22 م
وزير خارجية لوكسمبورج
وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن
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بدأ وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن، جولته الخاصة في "سباق فرنسا الدولي للدراجات" السنوي على الرغم من وباء (كورونا) الذي أجبر المنظمين على تأجيل السباق الاحترافي.

وقال أسيلبورن -في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أوردته شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية: "أتحمل المسئولية إزاء قراري لخوض الجولة، أولًا أوجه الشكر لفرنسا للسماح لنا بعبور حدودها، ثانيًا لإظهار تصميم معين وهو ألا نترك أنفسنا محاصرين في خوف دائم من كوفيد -19".

وتم تأجيل "سباق فرنسا الدولي للدراجات" الحقيقي - وهو أشهر سباقات الدراجات في العالم - من تاريخ البدء المعتاد في شهر يونيو العام الجاري بسبب وباء (كورونا)، ومن المقرر أن يبدأ من مدينة نيس جنوبي فرنسا في الـ 29 من شهر أغسطس الجاري، ليصل إلى العاصمة باريس لاحقًا في الـ 20 من شهر سبتمبر المقبل.

واختار أسيلبورن - الذي يشغل منصب وزير خارجية منذ عام 2004 ويبلغ من العمر 71 عامًا - طريقًا أقل إجهادًا بدءًا من منطقة شرقي فرنسا إلى مدينة ديجون، ثم إلى مدينة إيكس ليه با في جبال الألب الفرنسية قبل الذهاب جنوبًا إلى مونت فينتو بمنطقة بروفانس إلى مدينة بيزييه على ساحل مقاطعة لنكدوك.

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