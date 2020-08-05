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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:18 م
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
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أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في المملكة؛ منها واحدة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الانتشار الوبائي إلى 1231.

وأوضح الوزير الأردني، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأربعاء، تفاصيل الحالات الجديدة التي توزعت على النحو الآتي: حالة محلية في لواء (الرمثا) تم تحديد مصدر إصابتها، 3 حالات لسائقين أردنيين على حدود العمري، و3 حالات لأردنيين في فنادق الحجر، حالتان من السعودية وأخرى قادمة من العراق.

وأشار إلى أن 5 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 1177 حالة، فيما يتلقى 69 مصابا العلاج، وأن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم 5964 فحصًا؛ للكشف عن (كورونا)؛ ليصل عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء تفشي الفيروس في الأردن إلى 622620.

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