السعودية والأرجنتين تبحثان العلاقات الثنائية

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، خلال اتصال هاتفيً، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية والتجارة الدولية والأديان في الأرجنتين فيليب كارلوس سولا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في شتى المجالات.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال، مستجدات الأوضاع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.