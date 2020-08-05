خبيرة تغذية توضح السعرات الحرارية لـ«الكوارع»

يعتبر تناول طبق "حلويات اللحوم" من الأطباق الهامة والمشهورة التي تنتشر خلال أيام عيد الأضحى، والحصول على طبق مثل هذا يحتاج إلى عناء كبير من أجل تنظيفها بشكل كامل وجيد.ويخشى البعض من تناول الكوارع وحلويات اللحوم، خوفًا من السعرات الحرارية، ففى هذا التقرير تقدم خبيرة التغذية العلاجية الدكتور جيهان الدمرداش، بعض الحقائق الهامة عن الكوارع والسعرات الحرارية الخاصة بها.قالت "الدمرداش" إن الكوارع هى مفاصل العجل أو الخروف، والمفاصل غنية بالمادة الجيلاتينية، وهى عبارة عن بروتين سهل الهضم والامتصاص، على عكس الإعتقاد السائد.ويعد نقع العظام وسلقها فى الماء مع إضافة الخل وسيلة لزيادة القيمة الغذائية لشوربة الكوارع حيث أن العظام مخزن للمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والماغنسيوم لذلك شوربة الكوارع أعلى فى القيمة الغذائية من شوربة اللحم أو الدجاج.وأضافت "الدمرداش" أن شوربة الكوارع وسيلة للحصول على بروتين سهل الهضم والامتصاص عالى القيمة الغذائية.وأكدت "الدمرداش" أن السعرات الحرارية لطبق متوسط من شوربة الكوارع تبلغ ١٥٠ سعر حرارى، حيث تحتوى ١٠٠ جرام من الكوارع على ١٣٥ سعر حرارى، ٥ جرامات دهون و٢٠ جرام من البروتين سهل الهضم.ويعتبر الشاي الأخضر من المشروبات التي يمكن تناولها بعد تناول أي نوع من الطعام، خاصة اللحم والأطعمة الدسمة، حيث ينصح بشرب كوب من الشاي الأخضر الدافئ بعد مرور نصف ساعة من تناول الطعام.