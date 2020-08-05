52 إصابة جديدة بكورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأربعاء، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في سوريا جراء الفيروس إلي 944 حالة.وذكرت الصحة السورية أنه تم تسجيل تعافي 13 حالة ليبلغ إجمالي حالات التعافي 296 حالة، فيما سجلت وفاة حالتين ليبلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة جراء الفيروس 48.