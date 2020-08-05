ضبط 2230 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه للسوق السوداء بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالفيوم حملات تموينية على الأسواق والمخابز، وأسفرت عن ضبط 2230 كيلو دقيق بلدي مدعم مخصص للمستودعات بمخزن تابع لتاجر تمويني بمركز الفيوم قبل بيعه للسوق السوداء، وحرر محضر ضد صاحب المخزن برقم 17579 جنح مركز الفيوم، كما جرى تحرير العديد من المحاضر الأخرى المتنوعة لبدالين تموينين لإثبات مبيعات وهمية وبقالات عامة لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع تموينية بمحل البقالة العامة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.