رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 2230 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه للسوق السوداء بالفيوم

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:59 م
دقيق مدعم
دقيق مدعم
نرمين محمود الدهان
طباعة
شنت الأجهزة التنفيذية بالفيوم حملات تموينية على الأسواق والمخابز، وأسفرت عن ضبط 2230 كيلو دقيق بلدي مدعم مخصص للمستودعات بمخزن تابع لتاجر تمويني بمركز الفيوم قبل بيعه للسوق السوداء، وحرر محضر ضد صاحب المخزن برقم 17579 جنح مركز الفيوم، كما جرى تحرير العديد من المحاضر الأخرى المتنوعة لبدالين تموينين لإثبات مبيعات وهمية وبقالات عامة لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع تموينية بمحل البقالة العامة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

موضوعات متعلقة

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 على «الدستور» بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس Link thanwya

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

نتائج الصف الثالث الثانوي 2020.. معرفة نتيجة الثانوية العامة بالتفصيل

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

السيسى يتفقد منطقة المنتزه التاريخية فى الإسكندرية (فيديو)

مصر تطلق جسرًا جويًا إغاثيًا من القاهرة إلى بيروت

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

"لوكاندة بير الوطاويط".. أحمد مراد يُكرر نفسه بين عالمي "التاريخ والجريمة"

80 % من إصابات كورونا ناتجة عن العدوى

الأقمار الاصطناعية تكشف عن مستعمرات جديدة للبطريق في القطب الجنوبي

المادة التي تسببت في انفجار بيروت 2020.. ما هي مكوناتها؟

مقالات الرأي
د. القس صفوت البياضى
من الاستحالة إلى الإحالة
مؤمن المحمدي
مجانية التعليم
أحمد بهاء الدين شعبان
مستقبل العولمة.. رؤية صينية «2»
منى رجب
عيد الأضحى بملامح مختلفة
المزيد

الثقافة

نرمين يسر تكتب: «لوكاندة بير الوطاويط».. رعب من القرن الـ 19

مكتبة القاهرة الكبرى تحتضن معرض «لا للتحرش والتنمر»

«ورشة الزيتون» تناقش رواية «قميص سماوي».. الإثنين

فى ذكرى «مارلين».. هل علاقتها بالأخوين «كيندي» وراء قتلها؟