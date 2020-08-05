رئيس جامعة الأزهر الأسبق يكشف أسباب العنف الأسرى

قال الدكتور عبدالحي عزب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن العنف الأسري هو كل فعل أو قول عدائي يوجه ضد أي فرد من أفراد الأسرة ويؤدي إلى الإضرار به سواء جسديًا أو نفسيًا أو صحيًا أو ماليًا.وأضاف "عزب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كُن أنت" المذاع عبر القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن هناك أسبابا للعنف الأسري وهي أسباب اجتماعية تتمثل في عادات وموروثات قديمة مثل حرمان المرأة من الميراث، بالإضافة إلى المفاهيم الخاطئة مثل تبرير العنف للكبير، كما أن هناك أسبابا تتعلق بالخطاب الديني المغلوط.