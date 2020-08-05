مستوى قياسي جديد.. أسعار الذهب تقفز 5 جنيهات

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء مع استمرار ارتفاعه عالميا.وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات اليوم، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 5 جنيهات مقارنة بالتعاملات الصباحية، مشيرا إلى أن عيار 24 سجل نحو 40ر1051 جنيه، وعيار 21 نحو 920 جنيها، وهو مستوى قياسي جديد، وعيار 18 نحو 55ر 788 جنيها.وأضاف واصف أن سعر جنيه الذهب ارتفع بنحو 40 جنيها ليسجل 7360 جنيها، وعالميا بلغ سعر الأوقية 2052 دولارا.وأوضح أن أسعار الذهب في السوق العالمية ارتفعت بنحو 42%، وفي السوق المحلية ارتفعت بنحو 5ر45% منذ بداية العام، لافتا إلى أن المصانع والورش في الفترة الحالية تعاني ضغوطات كبرى لمعاناتهم منذ بداية العام من تباطؤ حركه البيع والطلبات على منتجاتها.وأشار واصف إلى أن أزمة كورونا أثرت على العاملين بالقطاع، حيث تم الاستغناء عن نحو 30% من العمالة الموجودة بالورش الصغيرة، متوقعا استمرار ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.