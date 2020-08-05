تركيا تمنح الجنسية للمرتزقة مقابل القتال في ليبيا
عرضت قناة "مدادنيوز" السعودية، تقريرا يسلط الضوء على إدانة البيت الأبيض لتواجد قوات أجنبية في ليبيا.
وأشار التقرير إلى أنه
وفقا لما ذكرته "رويترز"، فإن مستشار الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض
"روبرت أوبرين" أدان التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا بما فيها استخدام
المرتزقة والمتعاقدين العسكريين في إشارة واضحة لجلب تركيا المرتزقة والمدربين العسكريين
لدعم ميليشيات الوفاق ضد الجيش الليبي.
ولفت التقرير إلى أن مستشار
الأمن القومي الأميركي قال إن مساعي القوى الأجنبية لاستغلال الصراع تمثل تهديدا
خطيرا على الاستقرار الإقليمي والعالمي.
وتواصل تركيا إرسال المرتزقة
والمتطرفين حيث خلص تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن تركيا أرسلت
نحو 4 آلاف من المرتزقة السوريين مدفوعي الأجر إلى ليبيا خلال الأشهر الـ3 الأولى
من عام 2020 .
وذكر التقرير أن تركيا
عرضت الجنسية لآلاف المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب مرتزقة الوفاق ضد الجيش الوطني
الليبي