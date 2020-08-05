تركيا تمنح الجنسية للمرتزقة مقابل القتال في ليبيا

عرضت قناة "مدادنيوز" السعودية، تقريرا يسلط الضوء على إدانة البيت الأبيض لتواجد قوات أجنبية في ليبيا.

وأشار التقرير إلى أنه وفقا لما ذكرته "رويترز"، فإن مستشار الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض "روبرت أوبرين" أدان التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا بما فيها استخدام المرتزقة والمتعاقدين العسكريين في إشارة واضحة لجلب تركيا المرتزقة والمدربين العسكريين لدعم ميليشيات الوفاق ضد الجيش الليبي.

ولفت التقرير إلى أن مستشار الأمن القومي الأميركي قال إن مساعي القوى الأجنبية لاستغلال الصراع تمثل تهديدا خطيرا على الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وتواصل تركيا إرسال المرتزقة والمتطرفين حيث خلص تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن تركيا أرسلت نحو 4 آلاف من المرتزقة السوريين مدفوعي الأجر إلى ليبيا خلال الأشهر الـ3 الأولى من عام 2020 .

وذكر التقرير أن تركيا عرضت الجنسية لآلاف المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب مرتزقة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي



