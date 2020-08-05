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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

خوفا من سيناريو «انفجار بيروت».. إسرائيل تخلي مستودعات مواد خطرة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:07 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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قرر جيلا جمليئيل وزير الحماية البيئية لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إقرار خطة لإخلاء المصانع الكيماوية ومخازن المواد الخطيرة.

وتركز الخطة على مصانع ومخازن المواد الخطيرة، والتي تؤدي لانفجار ضخم وما يتبعه من أثار مدمرة، الموجود في خليج مدينة "حيفا"، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

ومن المقرر أن يتم نقل تلك المواد إلى مناطق خالية غير مأهولة بالسكان، فيما يأتي ذلك القرار بعد الانفجار الضخم لمستودع المواد المتفجرة "نترات أمونيوم" في ميناء العاصمة اللبنانية "بيروت".

وأسفر انفجار بيروت عن استشهاد أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين، بالإضافة إلى تضرر الكثير من مباني والمرافق العامة والمؤسسات، وعدم قدرة المستشفيات على تقديم الخدمة اللازمة للجرحى.

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