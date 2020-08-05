تعافي 8 حالات جديدة من كورونا بحميات بنى سويف

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء عن تعافى 8 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، من مستشفى الحميات من بينهم وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف فيروس كورونا المستجد لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات الفيروس، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.وأثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ، بنى سويف،على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني.وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر إلى الدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجي، والدكتور محمود حسين، مدير المستشفيات، والدكتور وليد عبده، مدير مستشفى حميات بني سويف، على المتابعة المستمرة للمستشفى.