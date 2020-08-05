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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اللبناني يدعو لإخلاء منطقة انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:34 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
أبوزيد على
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أفادت شبكة سكاي نيوز في نبأ عاجل، أن الجيش اللبناني دعا إلى إخلاء منطقة انفجار بيروت أمام عمليات الإنقاذ، كما طالب بإصلاح الأضرار الناجمة عنه، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وتعرضت العاصمة اللبنانية يوم أمس الثلاثاء، لحادث كيميائي مدمر هز العاصمة بيروت، وبحسب السلطات اللبنانية فإن الانفجار نتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم.

كان وزير الصحة اللبناني قد أكد في وقت سابق اليوم، أن عدد قتلى انفجار بيروت، بلغ حتى الآن 113 والجرحى نحو 4 آلاف، إضافة إلى عشرات المفقودين.

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