رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: ألمانيا حققت «ثروات» عبر القوات الأمريكية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:26 م
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألمانيا بتحقيق ثروات عبر القوات الأمريكية المتمركزة في أراضيها.

وقال ترامب، اليوم الأربعاء، في تصريحات لمحطة "فوكس" الأمريكية، إنه لا يريد نشر عشرات الآلاف من الجنود في ألمانيا "حيث حققوا (الألمان) ثروات عبر القوات. فكما تعلم، لقد بنوا (الألمان) مدنا حول قواتنا".

وجدد ترامب اتهاماته لألمانيا بـ"التلكؤ" فيما يتعلق بنفقات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مضيفًا أنه يتعين عليها أن تدفع.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه من المخطط سحب نحو 12 ألف جندي أمريكي من ألمانيا.

ومن المقرر نقل 6400 جندي منهم إلى الولايات المتحدة، و5600 آخرين إلى دول أوروبية أخرى شريكة في الناتو - وهي وفقًا للوضع الحالي إيطاليا وبلجيكا على وجه الخصوص.

وكانت إدارة ترامب قد أعربت مرارًا عن استيائها من إخفاق ألمانيا بوضوح في تحقيق هدف الناتو المتمثل في استثمار 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد في الجيش، وذلك على الرغم من ارتفاع الإنفاق الدفاعي لألمانيا، والذي يصل حاليًا إلى 38ر1% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما هاجم ترامب مجددًا الحكومة الألمانية في مقابلته مع "فوكس" بسبب مشروع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق، وقال: "يجب أن نحمي ألمانيا من روسيا، لا بأس في ذلك، لكن ألمانيا تدفع لروسيا مليارات الدولارات للحصول على الطاقة".

وكان ترامب ينتقد المشروع منذ سنوات. وفي نهاية عام 2019، فرض ترامب أولى العقوبات على بعض الشركات المشاركة في المشروع.

ويتهمه ناقدون بأنه يريد فقط وقف المشروع حتى يتمكن من بيع المزيد من الغاز المسال الأمريكي في أوروبا.

موضوعات متعلقة

والد الأولى علمي بالثانوية: «متابعتش» إعلان النتيجة.. وعرفت من الجيران

رسميا تعرف على نتيجة الثانوية العامة 2020 | ظهرت الآن من خلال الدستور وبوابة الثانوية العامة

رابط بوابة الثانوية العامة الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي

الضحية الثالثة.. السفارة فى لبنان تنعى المصرى المفقود فى تفجيرات بيروت

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

مصر تطلق جسرًا جويًا إغاثيًا من القاهرة إلى بيروت

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

"لوكاندة بير الوطاويط".. أحمد مراد يُكرر نفسه بين عالمي "التاريخ والجريمة"

80 % من إصابات كورونا ناتجة عن العدوى

الأقمار الاصطناعية تكشف عن مستعمرات جديدة للبطريق في القطب الجنوبي

المادة التي تسببت في انفجار بيروت 2020.. ما هي مكوناتها؟

مقالات الرأي
منى رجب
عيد الأضحى بملامح مختلفة
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «1-2»
ثروت-الخرباوى
للإخوان حج البيت الأبيض.. أما النشطاء فتكفيهم السفارة
ماجد حبته
ألمانية لا تشم ذيول الألمان
المزيد

الثقافة

نرمين يسر تكتب: «لوكاندة بير الوطاويط».. رعب من القرن الـ 19

مكتبة القاهرة الكبرى تحتضن معرض «لا للتحرش والتنمر»

«ورشة الزيتون» تناقش رواية «قميص سماوي».. الإثنين

فى ذكرى «مارلين».. هل علاقتها بالأخوين «كيندي» وراء قتلها؟