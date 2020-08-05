رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

80 % من إصابات كورونا ناتجة عن العدوى

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:25 م
إصابات كورونا
إصابات كورونا
أ ش أ
طباعة
كشفت الدكتورة ماريا فان كيركوف، خبيرة منظمة الصحة العالمية والمسئولة التقنية عن مكافحة فيروس كورونا المستجد، عن أن 20% من الأشخاص نقلوا عدوى كورونا إلى حوالى 80% من المصابين، مشددة على أنه من المهم للغاية في المواجهة التى تقوم بها الدول للحد من انتشار الفيروس، هو منعه من الانتقال خلال التجمعات.

جاء ذلك في رد للدكتورة ماريا على أسئلة الأشخاص حول العالم، اليوم الأربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبصحبة الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية.

وحول فتح الملاعب الرياضية للجمهور، قال الدكتور مايك رايان "إن بعض الدول التي حققت نجاحات في التحكم بالعدوى بدأت في فتح بعض الملاعب، ولكن لعدد محدود للغاية من الجماهير مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، مثل التباعد الجسدى بين الموجودين".

وأضاف: "استقبال بعض الجماهير في الملاعب أمر ممكن، ولكن على أن يكون العدد محدودا في البداية، ويمكن التحول على مراحل باتجاه زيادة الأعداد ولكن في سياق مدى تمكن الدولة من خفض معدلات العدوى بفيروس كورونا".

وردا على سؤال حول فتح المدارس وعودة التلاميذ خاصة مع اقتراب العام الدراسى الجديد، قال رايان: "إن الجميع في كل أنحاء العالم يريد عودة الأطفال إلى المدارس، خاصة أن تعطلهم عن العملية التعليمية يمثل ثمنا باهظا، لافتا إلى أن هناك حاجة أولا إلى التحكم في الفيروس مع الوضع في الاعتبار أن هناك أطفالا لديهم ظروف صحية خاصة وسيكون التواجد وسط التجمعات بالمدارس والتفاعل بين الأطفال خطرا عليهم".

وأكد أنه على الآباء أن يتخذوا قرار إرسال أبنائهم إلى المدارس بأنفسهم وفقا لما يرونه من مدى التحكم في العدوى بالمجتمع الذى يعيشون فيه، كما أن عليهم أن يقوموا بزيارة المدرسة للتأكد من وجود الإجراءات الاحترازية اللازمة والمناسبة في نفس الوقت الذى يجب على الحكومات العمل لخفض معدلات العدوى إلى أدنى حد ممكن لتكون البيئة التي سيذهب فيها الأطفال إلى المدارس آمنة.

وبشأن ارتداء الكمامات، قالت ماريا فان كيركوف "إذا كان الشخص في دولة تطالب فيها السلطات الأشخاص بارتداء الكمامات، فإن على الشخص أن يقوم بتنفيذ ذلك فورا، مؤكدة أن كل شخص على ظهر الكوكب لديه مسئولية فيما يتعلق بحماية نفسه وحماية الآخرين، سواء من خلال وضع الكمامة أو غسل اليدين باستمرار أو الحرص على التباعد الاجتماعي، وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية المعروفة".

موضوعات متعلقة

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

رابط بوابة الثانوية العامة الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

قبل أي حد.. نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس استعلامك عندنا نتائج الثالث

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

مصر تطلق جسرًا جويًا إغاثيًا من القاهرة إلى بيروت

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

"لوكاندة بير الوطاويط".. أحمد مراد يُكرر نفسه بين عالمي "التاريخ والجريمة"

80 % من إصابات كورونا ناتجة عن العدوى

الأقمار الاصطناعية تكشف عن مستعمرات جديدة للبطريق في القطب الجنوبي

المادة التي تسببت في انفجار بيروت 2020.. ما هي مكوناتها؟

مقالات الرأي
منى رجب
عيد الأضحى بملامح مختلفة
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «1-2»
ثروت-الخرباوى
للإخوان حج البيت الأبيض.. أما النشطاء فتكفيهم السفارة
ماجد حبته
ألمانية لا تشم ذيول الألمان
المزيد

الثقافة

نرمين يسر تكتب: «لوكاندة بير الوطاويط».. رعب من القرن الـ 19

مكتبة القاهرة الكبرى تحتضن معرض «لا للتحرش والتنمر»

«ورشة الزيتون» تناقش رواية «قميص سماوي».. الإثنين

فى ذكرى «مارلين».. هل علاقتها بالأخوين «كيندي» وراء قتلها؟