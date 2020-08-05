الحكومة اللبنانية تكلف الهيئة الإغاثية لتأمين سكن المواطنين المتضررين من الانفجار

كلف مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأربعاء، الهيئة العليا للإغاثة تأمين إيواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن إثر تفجيرات بيروت مساء الثلاثاء، وفقًا لقناة العربية.وأشارت الحكومة اللبنانية، إلى التوصية بتشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الكارثة، لافتة إلى تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن أسباب الانفجار.وقرر المجلس وضع جميع المسئولين عن تخزين نيترات الأمونيوم منذ 2014، تحت الإقامة الجبرية، لافتة إلى أن القرار لا يشمل وزراء ونوابًا.