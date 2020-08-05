إياد نصار ينعى ضحايا انفجار بيروت (صورة)

علق الفنان الأردني إياد نصار، على الانفجار الأليم الذي وقع أمس بالعاصمة اللبنانية بيروت، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر الفنان صورة للعاصمة اللبنانية وعلق عليها قائلا: "خالص تعازينا لأهلنا في لبنان"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني لقنوات تليفزيونية محلية، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي هز بيروت أمس الثلاثاء بلغ 100 وإن مزيدًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.وتسبب انفجار بيروت في سقوط عددٍ من الجرحى والشهداء، بالإضافة إلى دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في ميناء بيروت.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.ويعيش لبنان حالة حداد تستمر 3 أيام، وأعلن الرئيس ميشال عون إن 2750 طنا من "نترات الأمونيا" كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في مستودع لنحو ست سنوات تسببت في اشتعال الحريق وحدوث الانفجار، وأعلنتْ حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في البلاد.