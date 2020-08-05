محافظ الإسكندرية يطلق «إنزل اشتغل» بـ28 خطاب عمل لذوي همم

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مبادرة " انزل اشتغل " بتسليم خطابات عمل لـ28 شابا وفتاة من ذوي الهمم، خريجي مدارس التعليم الفني والدمج والصم والبكم والمهني بجميع تخصصاتها، والتي جرى تنظيمها بمختلف الشركات والمصانع ببرج العرب عن طريق وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفني بالإسكندرية.وهنأ محافظ الإسكندرية، الشباب والفتيات على تسلمهم خطابات توظيفهم، معربا عن سعادته بلقائهم، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة السابقة التقى بعدد من ذوي الهمم واستمع إلى متطلباتهم، وتم تنفيذ المتاح منها، مؤكدا أن ذلك ليس نهاية المطاف، وسيتم تنفيذ العديد خلال الفترة القادمة، أهمها تخصيص مكان بالشاطئ المجاني، وسيتم السماح لهم بدخوله فور إعلان رئيس الوزراء عن فتح الشواطئ.وأكد محافظ الإسكندرية على تنفيذ التوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم طلاب وخريجى ذوي الهمم في جميع المجالات، مختتما حديثه بـ"لازلت عند وعدي لكم، أية طلبات متاحة سيتم تنفيذها في الحال وبابي مفتوح لكم جميعا في أي وقت".من الجدير بالذكر أنه يتم توفير المئات من فرص العمل كفنيون وعمال بداخل المصانع والشركات الصناعية المختلفة، من خلال وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل وبالتعاون مع مديرية القوى العاملة بمدينة برج العرب، بأجور تبدأ من 1800 جنيه وحتى 3 ألاف جنيها العمال وتزيد تباعا للفنيون والمؤهلون بجودة المهن والحرف المختلفة، كما يتم توفير أوتوبيسات انتقال ذهابا وإيابا لنقل الخريجين من جميع أحياء ومناطق الإسكندرية المختلفة إلى المصانع والشركات.