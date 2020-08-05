محلل اقتصادى: خسائر لبنان ستصل لـ15 مليار دولار جراء الانفجار

قال باسل الخطيب، المحلل الاقتصادي، إن حادث لبنان له تأثير على الاقتصاد بالمزيد من الخسائر تقدر بـ 10 إلى 15 مليار دولار، خاصة لأن لبنان يعيش أزمة اقتصادية وأزمة صحية بسبب كورونا، ولا توجد مساعدات من صندوق النقد الدولي منذ أزمة ثورة أكتوبر بسبب السلطات الحاكمة، ونحن اليوم في حاجة لإعلان حالة طوارئ اقتصادية.وأضاف باسل الخطيب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الضحايا البشرية عديدة ولكن الخسائر الاقتصادية بالمليارات، إلى جانب أننا كنا نعيش أزمة اقتصادية بالفعل.وأوضح المحلل الاقتصادي، أن الأزمة الاقتصادية في لبنان معقدة وصعبة بسبب السلطة الحاكمة، لا توجد إدارة كوارث بالدولة ولا خطط مسبقة لتخطيط فى حال حادثة كبرى كما حدثت أمس.