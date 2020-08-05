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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

2907 طلاب وطالبات بـ«آداب سوهاج» يستأنفون امتحانات نهاية العام

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:24 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
مصطفى علم الدين
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استأنفت جامعة سوهاج، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩ ٢٠٢٠، اليوم الأربعاء، لطلاب السنوات النهائية بجميع الكليات، وذلك بعد أن تم تعليقها الأسبوع الماضي بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك؟

وتفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، بعض لجان امتحانات كلية الآداب بمقر الجامعة الجديد، وصاحبه الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور فتوح خليل القائم بعمل عميد الكلية، اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي.

وحرص رئيس الجامعة، على تفقد الطلاب داخل عدة لجان وسؤالهم عن مدى سهولة الامتحان من صعوبته ووجود أية شكاوى من الطلاب تخص توافر الجو المناسب للامتحان داخل اللجان من تهويه وإضاءة، كما تفحص مدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية المتبعه للوقاية من فيرس الكورونا المستجد، وذلك لضمان سلامتهم وراحتهم، مشيرا إلى أن إجراءات الوقاية والتعقيم مستمرة بنفس الشدة والحزم التي طبقت منذ انطلاق الامتحانات، بداية من الدخول على بوابات الجامعة وصولا إلى قاعات الامتحان.

وقال الدكتور فتوح خليل القائم بعمل عميد الكلية، إن عدد طلاب الفرقة الرابعة الذين يؤدون الامتحانات بلغ عددهم 2907 طلاب وطالبات موزعين على 56 لجنة داخل مجمع المدرجات ومبنى الكلية، مضيفًا أن الامتحانات بدأت في 19 من يوليو الماضي ستستمر حتى 22 من أغسطس الجاري.

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