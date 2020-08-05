250 درجة القبول بمدارس «الثانوي العام» بدمياط

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، النزول بمجموع القبول بمدارس التعليم الثانوى العام إلى ٢٥٠ درجة بدلا من ٢٥٥ درجة فى جميع الإدارات التعليمية بمحافظة دمياط، على أن تقوم كل إدارة بتسكين طلابها بالمدارس الثانوية الشاغرة التابعة لها، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور مع مراعاة البعد الاجتماعى والأسرى.كما اعتمدت المحافظ أيضا، خلال لقائها عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم الحد الأدنى للقبول بالفصول المسائيه للخدمات التعليمية بالمدارس الحكومية بمجموع ٢٠٠ درجة، على أن يتم ترتيبهم ترتيبًا تنازليا حسب المجموع تيسيرا على أولياء الأمور.