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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الفاو» تخشى من نقص الدقيق في لبنان بعد دمار مخازن القمح

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:17 م
الفاو
الفاو
وكالات
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أعربت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الأربعاء، عن خشيتها من حصول مشكلة في توفر الطحين في لبنان في الأجل القصير، بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء، وأتى على مخازن "إهراءات" القمح فيه.

وأعلن مسؤول الطوارئ في المنظمة دومينيك بورجون، لفرانس برس من باريس، "تلقيت رسالة قصيرة جدًا من مسؤول الفاو في بيروت، في الواقع نخشى أن كمية كبيرة من احتياطات القمح في المرفأ قد تضررت أو دمرت جراء الانفجار، المخزون قد تضرر بشكل كبير".

وأضاف في مقابلة مقتضبة عبر الهاتف "نخشى أنه في أجل قصير جدًا سنكون أمام مشكلة توفير الطحين في البلاد".

ويعاني لبنان أصلًا من تضخم كبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية وسط أزمة اقتصادية حادة، بلغ 109% بين سبتمبر ومايو وفق برنامج الأغذية العالمي.

وقتل 100 شخص على الأقل وأصيب الآلاف بجروح جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء، وقال محافظ بيروت مروان عبود، إن الدمار الناجم عن الانفجار طال نحو نصف مساحة المدينة، مضيفًا "أعتقد أن هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن".

وعبرت مايا تيرو من مؤسسة منظمة "فود بليسد"، التي تُعنى بتقديم مساعدات غذائية عن خشيتها من تفاقم انعدام الأمن الغذائي كون أن المرفأ كان المدخل الأساسي للواردات، وقالت لفرانس برس إن "لبنان يستورد 80% من احتياجاته الغذائية، تخيلت على الفور رفوف المحلات وهي فارغة، والأسعار مرتفعة بسبب النقص".

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