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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عُمان تقلص ساعات الحظر بدءا من السبت مع استمرار إغلاق ظفار

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:16 م
عُمان
عُمان
هبه محمد
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أعلنت عُمان، اليوم الأربعاء، عن تقليص ساعات الحظر بدءا من السبت مع استمرار إغلاق ظفار بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقد أعلنت وزارة الصحة العمانية، السبت الماضي، تسجيل 1067 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 74858 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 371 حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 54061 حالة.


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