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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جولة لمرشحي حزب مستقبل وطن بمطرانيتي سمالوط ومغاغة في المنيا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:12 م
مرشحي حزب مستقبل
مرشحي حزب مستقبل وطن
المنيا ـ على حسين
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أجرى عدد من مرشحي حزب مستقبل وطن بانتخابات مجلس الشيوخ، سواء مرشحي القائمة الوطنية أو النظام الفردي، جولة داخل مطرانيتي سمالوط ومغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، لدعمهم خلال إجراء عملية التصويت المقررة يومي 11 و12 من الشهر الجاري.

وكان وفد يضم قيادات الحزب وعلى رأسهم النائب عمرو غلاب أمين عام المحافظة، والمرشحين ومنهم: معتز صفوت أبو زيد، الدكتور زين الأطناوي، طارق حسن، محمد عبد الحفيظ، القبطان وحيد عامر، قد أجرى جولة داخل مطرانية سمالوط وطحا الأعمدة للأقباط الأرثوذكس، وكان في استقبالهم القس داود ناشد وكيل المطرانية، وتم عقد لقاء مصغر لمناقشة سبل دعم المرشحين، بحضور أعضاء بمجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط ومنهم توحيد عامر، ومجدي ملك.

كما توجه المرشحون إلى مطرانية مغاغة والعدوه للأقباط الأرثوذكس في أقصى شمال المحافظة، وكان في استقبالهم الأنبا أغاثون أسقف المطرانية، وبعض القساوسة ووكلاء المطرانية.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في المنيا: 27 بينهم 5 عن حزب مستقبل وطن، و4 عن حزب حماة الوطن، و2 عن حزب المؤتمر، و16 مستقل.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تجهيز (557) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، تستقبل 3 مليون و468 ألف و575 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم. وقرر المحافظ، إلغاء كافة الإجازات والراحات بنطاق الوحدات.
مرشحي حزب مستقبل وطن
مرشحي حزب مستقبل وطن

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