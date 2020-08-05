صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب 11 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.2 بالمئة عند 7470 نقطة ( + 11 نقطة).جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3. 5 مليار ريال.وتم استئناف التعاملات بالسوق اليوم الأربعاء عقب نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك.وتصدرت أسهم "نماء للكيماويات" و"المصافي" و"ابو معطي" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.في المقابل، تراجع سهم "السعودية للكهرباء" بنسبة 1 بالمئة عند 15.48 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر بقيمة 869 مليون ريال في الربع الثاني 2020.