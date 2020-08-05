صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب 11 نقطة
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:11 م
وكالاتطباعة
أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.2 بالمئة عند 7470 نقطة ( + 11 نقطة).
جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3. 5 مليار ريال.
وتم استئناف التعاملات بالسوق اليوم الأربعاء عقب نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك.
وتصدرت أسهم "نماء للكيماويات" و"المصافي" و"ابو معطي" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.
في المقابل، تراجع سهم "السعودية للكهرباء" بنسبة 1 بالمئة عند 15.48 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر بقيمة 869 مليون ريال في الربع الثاني 2020.
جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3. 5 مليار ريال.
وتم استئناف التعاملات بالسوق اليوم الأربعاء عقب نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك.
وتصدرت أسهم "نماء للكيماويات" و"المصافي" و"ابو معطي" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.
في المقابل، تراجع سهم "السعودية للكهرباء" بنسبة 1 بالمئة عند 15.48 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر بقيمة 869 مليون ريال في الربع الثاني 2020.