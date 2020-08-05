10 ملايين جنيه تكلفة السوق الحضاري بفارسكور

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، السوق الحضاري بمدينة فارسكور، بحضور اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، وسعد الفرماوي المشرف العام على الأسواق الحضارية والمواقف، واللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.وتفقدت المحافظ السوق المقام على مساحة ٥٠٠ م٢، ويضم مبنيين "المبنى رقم ١ بمساحة ٢٤٠م٢ يتكون من ٢٩ وحدة وغرفة أمن ودورات مياه"، و"المبنى رقم ٢ يضم ٤١ وحدة وغرفة طلمبات وغرفة إدارة، غرفتى لمحول ولوحات الكهرباء ودورات مياه "، بإجمالي ٨٠ وحدة تجارية، كما بلغت تكلفته الإجمالية ١٠ ملايين جنيه، هذا وتم تنفيذ المشروع طبقًا لأعلى المعايير واشتراطات الحماية المدنية.وقد شهدت المحافظ إجراءات قرعة تسكين الوحدات التجارية بالسوق والتى تم إقامتها بالساحة الشعبية بفارسكور، حيث هنأت الباعة على افتتاح المشروع الذى أنشأته المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، كما أكدت أن السوق جاء استكمالًا لخطة التنسيق الحضارى التى جرت بمناطق مختلفة بدمياط لتحقيق أهداف عدة ترتبط بالقضاء على العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال تسكينهم بوحدات تجارية آمنة وكاملة المرافق، وبالتالى الحفاظ على المظهر الحضارى العام.ونوهت إلى أن السوق سيضم أنشطة مختلفة "خضروات، فاكهة، أسماك، لحوم، ملابس، أحذية، إكسسوارات" موزعة بالمبنيين حسب التجهيزات المُنفذة والتي تم مراعاتها خلال الإنشاء.