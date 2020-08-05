تتعاون مع إسرائيل وقطر.. اتهامات بالعمالة تلاحق مودة الأدهم

تحويلات من بيجو تكنولوجى

- تحويلات من أشخاص

مودة الأدهم ما زالت تشغل وسائل السوشيال ميديا ليس فقط بعرضها لعدد من الفيديوهات المصورة على برنامج التيك توك الذى تسبب فى سجنها، لكن أيضا باتهامها بالتعاون مع المخابرات القطرية وإسرائيل.كانت "الأدهم" واحدة من فتيات "التيك تو" الذى بسبه دخلت السجن بتهمو تتعلق بالإخلال بقيم المجتمع والتويج للرذيلة.كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة مودة الأدهم و4 آخريات، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهن بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية، أودعت المحكمة أسباب حكمها السابق على المتهمات الخمس.كشفت حيثيات المحكمة، عن حسابات مودة الأدهم بالبنوك، في صورة من تقرير البنك المركزى، والذى تضمن حسابتها بالبنوك المصرية، والتحويلات المالية الواردة إليها من الخارج،وتحديدا من إسرائيل وقطر ما يمكن ان يجعل القضية ستتخذ مسارا آخرا."الدستور" ترصد تلك التحويلات التى حصلت عليها الأدهم سواء من قطر وإسرائيل أو دولا أخرى:استلمت المتهمة تحويلات من شركة ibag، وكيل ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 23 يوليو 2016 إلى 16 أبريل 2020، 38 تحويل من أشخاص مختلفين بالسعودية والإمارات، وقطر والعراق وتركيا، وألمانيا وأمريكا وفلسطين، وإسرائيل"، قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمالي مبلغ 17132.25 دولار أمريكى.بنك مصر فرع مدينتي، إجمالي الحركات الدائنة مبلغ 9 آلاف و51 جنيها و6 قروش، وتبين تحويل مبلغ 3 آلاف و476 جنيها و6 قروش من شركة بيجو تكنولوجى على النحو الوارد بالتحقيقات.-بنك الإمارات دبى فرع الرحاب بلغ إجمالي الحركات الدائنة مبلغ 990 ألف و96 جنيها و70 قرشا، وتبين تحويل مبلغ 45 ألفا و116 جنيها و30 قرشا من شرقة بيجو تكنولوجى على النحو الوارد بالتقرير، وحساب أخر بالدولار الامريكى بمبلغ 8809 دولار.استلمت المتهمة من بنك الإسكندرية وكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 5 مايو 2016 إلى 16 أغسطس 2016، 7 تحويلات من أشخاص مختلفين بالسعودية والعراق قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمال مبلغ 2326.59 دولار أمريكى.- تحويلات استلمتها من البنك العربى الأفريقي وكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 27 يونيو 2018 إلى 24 فبراير 2020، بلغت 21 تحويلا من أشخاص مختلفين بدول السعودية والإمارات والأردن، وأمريكا وألمانيا، ووفرنسا وبريطانيا، قامت بصرفها بنفسها بما يعادل إجمالي مبلغ 2154.20 دولار أمريكى، ومبلغ 77 ألفا و494 جنيها و35 قرشا.