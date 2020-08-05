وفاة أستاذة بجامعة الإسكندرية متأثرة بكورونا

توفيت الدكتورة منى عثمان محمد طاهر، رئيس مجلس قسم إنتاج الدواجن الأسبق، بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمستشفى الطلبة في الجامعة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.ونعت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، في بيان لها اليوم، "بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور لها بإذن الله، الدكتورة منى عثمان محمد طاهر، رئيس مجلس قسم انتاج الدواجن الأسبق بكلية الزراعة، وحرم الدكتور خالد عمران، مدير محطة البحوث الزراعية بأبيس سابقا، والتى توفيت بمستشفى طلبة الجامعة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد"وقدمت الجامعة التعازي لأسرة الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها وزملاءها وطلابها الصبر والسلوان.