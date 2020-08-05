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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة أستاذة بجامعة الإسكندرية متأثرة بكورونا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:07 م
الدكتورة منى عثمان
الدكتورة منى عثمان
هبه عويضه
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توفيت الدكتورة منى عثمان محمد طاهر، رئيس مجلس قسم إنتاج الدواجن الأسبق، بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمستشفى الطلبة في الجامعة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونعت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، في بيان لها اليوم، "بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور لها بإذن الله، الدكتورة منى عثمان محمد طاهر، رئيس مجلس قسم انتاج الدواجن الأسبق بكلية الزراعة، وحرم الدكتور خالد عمران، مدير محطة البحوث الزراعية بأبيس سابقا، والتى توفيت بمستشفى طلبة الجامعة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد"

وقدمت الجامعة التعازي لأسرة الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها وزملاءها وطلابها الصبر والسلوان.

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