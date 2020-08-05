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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طقس الخميس شديد الحرارة.. والرطوبة بالقاهرة تتعدى الـ80

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:05 م
طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة
جميلة علي
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أكد محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، أن طقس غدًا الخميس، شديد الحرارة، رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلًا معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية.

الشبورة المائية
وتحدث مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد عن وجود شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الأمطار والرياح
وأضاف شاهين عن احتمالية سقوط أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.

حالة الطقس اليوم الأربعاء
وعلى صعيد متصل، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية صباح اليوم، فيما شهدت السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 84 %.

شمال الصعيد
وتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

الرطوبة النسبية
وأفادت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 84 للعظمى و33 الصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و18 للصغري.

درجات الحرارة اليوم
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.

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