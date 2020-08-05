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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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شيرين عبدالوهاب: عُمر بيروت ما هتبقى المدينة المنكوبة (صورة)

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:01 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
ياسمين عباس
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حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على نعي ضحايا حادث انفجار بيروت المروع، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وغردت شيرين، عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة: "ربنا يرحم اللي توفوا في الحادث المؤلم النهارده وبعزي أهلهم، وعمر بيروت ما هتبقى المدينة المنكوبة، دي مدينة كل حاجة حلوة".

وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني لقنوات تليفزيونية محلية، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي هز بيروت أمس الثلاثاء بلغ 100 وإن مزيدًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.

وتسبب انفجار بيروت في سقوط عددٍ من الجرحى والشهداء، بالإضافة إلى دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في ميناء بيروت.

وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.

ويعيش لبنان حالة حداد تستمر ثلاثة أيام، بعد وقوع انفجار ضخم، يوم الثلاثاء، في العاصمة بيروت خلّف أكثر من 100 قتيل، بالإضافة إلى 4000 جريح، وأعلن الرئيس ميشال عون أن 2750 طنا من "نترات الأمونيا" كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في مستودع لنحو ست سنوات تسببت في اشتعال الحريق وحدوث الانفجار، وأعلنتْ حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في البلاد.
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

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