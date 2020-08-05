رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 109 آلاف طن سلع بميناء الإسكندرية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:00 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل، اليوم الأربعاء، حيث تواجد بالميناء 69 سفينة، وصلت 17 سفينة، وغادرت 11 سفينة.

وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 28 سفينة من بينها سفن حاويات، وبضائع عامة، وصب سائل، وعبارات يجري تفريغهم، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن على متنها 100 ألف طن قمح وفحم وخشب جاري تفريغهم، وتواجد بالمخطاف الخارجي 28 سفينة، وقد تم دخول وخروج 5958 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، أن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ، حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 88 ألف طن، ويجرى شحن بضائع صادرة تزن 21 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 488 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1546 حاوية.

وأشار الغندور إلى أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع، ووجه أيضا ببذل أقصي جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ألتي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

«التعليم» تعدل كشوف أوائل الثانوية العامة

أعرف نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد تعديل تقني في مادة اللغة العربية

الضحية الثالثة.. السفارة فى لبنان تنعى المصرى المفقود فى تفجيرات بيروت

قبل أي حد.. نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس استعلامك عندنا نتائج الثالث

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (صور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

والد الأولى علمي بالثانوية: «متابعتش» إعلان النتيجة.. وعرفت من الجيران

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

الأقمار الاصطناعية تكشف عن مستعمرات جديدة للبطريق في القطب الجنوبي

عادة ترفع من احتمالية الإصابة بالسرطان لـ 30 مرة

ماذا يتناول رواد الفضاء على القمر؟

أفضل أنواع «السموذي» للصحة

مقالات الرأي
منى رجب
عيد الأضحى بملامح مختلفة
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «1-2»
ثروت-الخرباوى
للإخوان حج البيت الأبيض.. أما النشطاء فتكفيهم السفارة
ماجد حبته
ألمانية لا تشم ذيول الألمان
المزيد

الثقافة

فى ذكرى «مارلين».. هل علاقتها بالأخوين «كيندي» وراء قتلها؟

قصور الثقافة تبدأ المرحلة الثانية لعودة الأنشطة في المواقع

عرض فيلم «كل الطرق تؤدى إلى روما» بنادى السينما المستقلة

سعيد شيمى عن أحداث بيروت: اعتقدت أنه انفجار نووى