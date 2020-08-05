رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف»: ممنوع تصوير المستحقين عند توزيع لحوم الأضاحي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:00 م
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
أميرة العناني
طباعة
نبه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على جميع العاملين بالأوقاف المشاركين في توزيع لحوم الأضاحي، بمراعاة عملية التباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية والوقائية.

وشدد على عدم تصوير المستحقين عند توزيع اللحوم عليهم، ومن يريد صورا توثيقية فلتكن لوصول سيارة اللحوم، وللحوم داخل السيارة قبل التوزيع.

وشدد على ضرورة الحرص كل الحرص على الحفاظ على كرامة الآخذ وعلى إعطائه حقه بعزة وكرامة وعدم تعريضه لأي نوع من التصوير أو الحرج، وعلى الوصول إلى المستحقين الحقيقيين أينما كانوا، حتى نؤدي جميعا الأمانة التي تحملناها على الوجه الأكمل ابتغاء مرضاة الله (عز وجل) وخدمة لوطننا ومجتمعنا وحق المستحقين علينا.

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس Link thanwya

اعرف.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على الدستور فور اعتمادها وإعلان الأوائل

الضحية الثالثة.. السفارة فى لبنان تنعى المصرى المفقود فى تفجيرات بيروت

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (صور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

والد الأولى علمي بالثانوية: «متابعتش» إعلان النتيجة.. وعرفت من الجيران

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

الأقمار الاصطناعية تكشف عن مستعمرات جديدة للبطريق في القطب الجنوبي

عادة ترفع من احتمالية الإصابة بالسرطان لـ 30 مرة

ماذا يتناول رواد الفضاء على القمر؟

أفضل أنواع «السموذي» للصحة

مقالات الرأي
منى رجب
عيد الأضحى بملامح مختلفة
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «1-2»
ثروت-الخرباوى
للإخوان حج البيت الأبيض.. أما النشطاء فتكفيهم السفارة
ماجد حبته
ألمانية لا تشم ذيول الألمان
المزيد

الثقافة

فى ذكرى «مارلين».. هل علاقتها بالأخوين «كيندي» وراء قتلها؟

قصور الثقافة تبدأ المرحلة الثانية لعودة الأنشطة في المواقع

عرض فيلم «كل الطرق تؤدى إلى روما» بنادى السينما المستقلة

سعيد شيمى عن أحداث بيروت: اعتقدت أنه انفجار نووى