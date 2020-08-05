«الأوقاف»: ممنوع تصوير المستحقين عند توزيع لحوم الأضاحي

نبه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على جميع العاملين بالأوقاف المشاركين في توزيع لحوم الأضاحي، بمراعاة عملية التباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية والوقائية.وشدد على عدم تصوير المستحقين عند توزيع اللحوم عليهم، ومن يريد صورا توثيقية فلتكن لوصول سيارة اللحوم، وللحوم داخل السيارة قبل التوزيع.وشدد على ضرورة الحرص كل الحرص على الحفاظ على كرامة الآخذ وعلى إعطائه حقه بعزة وكرامة وعدم تعريضه لأي نوع من التصوير أو الحرج، وعلى الوصول إلى المستحقين الحقيقيين أينما كانوا، حتى نؤدي جميعا الأمانة التي تحملناها على الوجه الأكمل ابتغاء مرضاة الله (عز وجل) وخدمة لوطننا ومجتمعنا وحق المستحقين علينا.