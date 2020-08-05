مصرع عامل سقط من الدور الرابع بكفر الزيات

لقى عامل مصرعه، إثر سقوطه من الدور الرابع بقرية قصر نصر الدين التابعة لمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع "محمود. ص.ش" عامل، أثناء عمله بعد اختلال توازنه بالدور الرابع بقرية قصر نصر الدين.على الفور انتقل الرائد محمد النحراوى رئيس مباحث كفر الزيات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام لتوقيع الكشف الطبى عليه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.