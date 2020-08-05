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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوالغيط يدعو لتحرك دولي عاجل لمساندة لبنان في نكبة انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:53 م
أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط
عبير سليم
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أطلق أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مناشدة للدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العربية والعالمية للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الضخم أمس.

ودعا أبوالغيط، بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، لتحرك دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها، في ضوء إعلان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان مساء أمس "بيروت مدينة منكوبة"، وعلى خلفية الدمار الواسع الذي خلفته انفجارات بيروت أمس.

وذكر البيان، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية وجه القطاعين الاجتماعي والاقتصادي للتصدي لهذه المهمة بالتنسيق مع كافة المنظمات العربية وأيضا الدولية ذات الصلة.

وأعرب أبوالغيط عن دعمه الكامل للمناشدة التي أطلقها لبنان أمس للمجتمع الدولي بهدف تأمين المساعدات اللازمة لمواجهة تداعيات التفجيرات الضخمة التي تعرضت لها العاصمة بيروت، مشيرا إلى التضامن المستمر مع لبنان وشعبه واستعداد الجامعة العربية الدائم لدعمه في كل ما من شأنه أن يسهم في استعادة الاستقرار والحفاظ على أمنه وسلمه الأهلي.

وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.



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