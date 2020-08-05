برلماني: انفجار مرفأ بيروت كارثة إنسانية على بلد شقيق

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بخالص التعازي لأسر الضحايا الذين سقطوا إثر انفجار مرفأ بيروت، والذي يعتبر كارثة إنسانية على هذا البلد الشقيق.وأكد بركات، في بيان له، أن العالم يقف إلى جوار الشعب اللبناني ويدعمه خاصة في هذه الظروف التي يمر بها، مشيرًا إلى أن لبنان بلد عزيز على قلوب المصريين، وله مكانته في قلوب جميع الدول العربية.وأضاف أن مصر حكومة وشعبًا تقف إلى جانب الشعب اللبناني، وأن إضاءة الأهرامات بالعلم اللبناني هو رمز للدعم المصري للبنان، والذي تم ترجمته في شحنة المساعدات التي أرسلت على الفور للبنان، والجهد الدءوب بالمستشفى الميداني المصري بلبنان لإنقاذ ضحايا الحادث الأليم بلبنان الشقيق.