تونس ترسل طائرتي مساعدات غذائية وطبية إلى لبنان

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاربعاء، بإرسال طائرتين عسكريتين محملتين بالمساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الشعب اللبناني إثر فاجعة مرفأ بيروت.وأضافت الرئاسة التونسية، أن تونس ستتكفل بجلب مائة جريح ورعايتهم، مجددا تضامن تونس مع الشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الذي هزّ بيروت.يأتي هذا فيما قرر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأربعاء، إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.فيما كلف النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة)، بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة بصورة فورية، للوقوف على المعلومات والملابسات المتعلقة بالانفجار المدمر الذي وقع أمس بميناء بيروت البحري وتسبب فى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين وأضرار بالغة في عموم بيروت.