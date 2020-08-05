تنفيذ 12 ألف مشروع بـ1.7 مليار جنيه للشباب في الشرقية

أعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ ١٢ ألف و٢٤٦ مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة مليار و٧٢٥ مليون و٧٤٨ ألف جنيه، وفرت ٤٢ ألف و٣٩٥ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.وأوضح العربي الشبراوي، مدير "مشروعك" بالمحافظة، في بيان، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع "تجارة سيراميك، مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع أرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا".وأضاف، أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاؤوا في المركز الأول بإجمالي ٢٢٦٠ مشروعا بقيمة ٢٥٠ مليون و٢٩٦ ألف و٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٥٧٣ مشروعا بقيمة ٢٢٢ مليون و٨٣٣ ألف و٢٥٠ جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ١٦٠٥ مشروعا بقيمة ٢٠٦ ملايين و٣٨٢ ألف و٦٥ جنيه.ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.