رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ 12 ألف مشروع بـ1.7 مليار جنيه للشباب في الشرقية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:45 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
طباعة
أعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ ١٢ ألف و٢٤٦ مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة مليار و٧٢٥ مليون و٧٤٨ ألف جنيه، وفرت ٤٢ ألف و٣٩٥ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي، مدير "مشروعك" بالمحافظة، في بيان، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع "تجارة سيراميك، مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع أرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا".

وأضاف، أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاؤوا في المركز الأول بإجمالي ٢٢٦٠ مشروعا بقيمة ٢٥٠ مليون و٢٩٦ ألف و٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٥٧٣ مشروعا بقيمة ٢٢٢ مليون و٨٣٣ ألف و٢٥٠ جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ١٦٠٥ مشروعا بقيمة ٢٠٦ ملايين و٣٨٢ ألف و٦٥ جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

موضوعات متعلقة

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس على «الدستور»

«التعليم» تعدل كشوف أوائل الثانوية العامة

اعرف.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على الدستور فور اعتمادها وإعلان الأوائل

قبل أي حد.. نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس استعلامك عندنا نتائج الثالث

الصور

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

«التعليم» تعدل كشوف أوائل الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

ما هى نترات الأمونيوم التى تسببت فى انفجار بيروت؟

منوعات

عادة ترفع من احتمالية الإصابة بالسرطان لـ 30 مرة

ماذا يتناول رواد الفضاء على القمر؟

أفضل أنواع «السموذي» للصحة

«الكمامات» القماشية تثبت فعاليتها في خفض انتشار كورونا

مقالات الرأي
منى رجب
عيد الأضحى بملامح مختلفة
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «1-2»
ثروت-الخرباوى
للإخوان حج البيت الأبيض.. أما النشطاء فتكفيهم السفارة
ماجد حبته
ألمانية لا تشم ذيول الألمان
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تبدأ المرحلة الثانية لعودة الأنشطة في المواقع

عرض فيلم «كل الطرق تؤدى إلى روما» بنادى السينما المستقلة

سعيد شيمى عن أحداث بيروت: اعتقدت أنه انفجار نووى

افتتاح معرض «ومضات غامضة» بقاعة صلاح طاهر