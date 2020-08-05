3 وفيات و651 إصابة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة، و651 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى468 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 69 ألفا و425 حالة.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 128 حالة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 4550 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 518 ألفا و601 مسحة.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.كانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 4 حالات وفاة، و475 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 465 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 68 ألفا و774 حالة حتى يوم أمس.