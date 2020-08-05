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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة رئيسى قريتين ومسئولى الإزالات وفنى التنظيم للتحقيق بالمنيا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:40 م
أسامة القاضي
أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إحالة رئيسي قرية صفط الخمار وطهنشا للتحقيق، ورئيسي قسم الإزالات وفني التنظيم بالقريتين، للتحقيق معهم بسبب التقاعس والتقصير في رصد عدد من مخالفات البناء والتعامل معها، والتي تم رصدها عن طريق فني وحدة المتغيرات المكانية، وكذلك عقب ورود شكوى من أحد المواطنين عبر مبادرة "صوتك مسموع" واستقبلتها إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

وأجرى الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، معاينة على الطبيعة لموقع المخالفات بالقريتين، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية من خلال تحرير محضر بالواقعة، مع الإزالة الفورية لجميع المخالفات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون.

تابع، نائب محافظ المنيا، إيقاف الأعمال، والإزالة الفورية لمبنيين مخالفين بقرية الفواخر التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار بمركز المنيا، والتي تم رصدهما عبر وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تم تشغيل المنظومة في جميع المراكز التسعة والظهير الصحراوي.

رافق نائب المحافظ، العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، حيث تم رصد حالة تعد على أرض زراعية خاصة بقرية الفواخر، كما تبين من خلال المعاينة الميدانية للموقع، وجود 2 تانك سعة 2 طن وطلمبة وقود "دون ترخيص" وغير حاصلة على موافقة الهيئة العامة للمواد البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة الوحدة المحلية والشرطة ومباحث التموين.

وحرص نائب المحافظ، بتعليمات من المحافظ، على عدم مغادرة الموقع الخاص بالمخالفات حتى تنفيذ أعمال الإزالة والاطمئنان على تفريغ جميع محتويات طلمبة الوقود غير المرخصة، والتي تقع على الطريق الزراعي للقرية، حيث تم التحفظ على المواد البترولية ونقلها إلى إحدى محطات البنزين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

كما تابع نائب المحافظ، إيقاف وإزالة 3 حالات لمخالفات تم رصدها بواسطة وحدة المتغيرات المكانية بقرية طهنشا بمركز المنيا، للبناء دون ترخيص.

أٔكد نائب المحافظ، أن المحافظة تستخدم منظومة المتغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من إدارة المساحة العسكرية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لرصد مخالفات البناء باستخدام صور الأقمار الصناعية، والتحرك للمخالفة فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتا إلى أن محافظة المنيا هي أولى محافظات مصر في تطبيق المنظومة المتكاملة، بالاشتراك مع إدارة المساحة العسكرية، وترد لمحافظة المنيا صور فضائية محدثة لمتابعة الموقف على الأرض يوميًا.

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